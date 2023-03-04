Медведев сравнил с «примитивным троллингом» планы ФРГ строить танковый завод на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил решение Германии строить на Украине завод по производству танков, сравнив его с «примитивным троллингом киевского режима».

Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима», — написал он в своем Telegram-канале.

Политик также заявил, что, если немцы все же решатся «строить по-настоящему», Россия отметит это событие «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что провел многообещающие переговоры с Украиной о строительстве завода по производству танков.

По его словам, на строительство завода будет потрачено примерно €200 млн и в результате он сможет производить ежегодно до 400 танков Panther.