Бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан считает, что Запад замалчивает итоги расследования по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он сказал в эфире телеканала LCI.

По его словам, тот факт, что газопроводы принадлежат российской компании, свидетельствует о том, что их взрывы были невыгодны для России.

«Удивительно то, что подрыв уже расследовали Германия, Швеция и Дания, но, тем не менее, никаких результатов мы не получили. А отсутствие каких-либо заключений значит, что кому-то невыгодно их обнародование», — сказал генерал в отставке.

Тренкан также выразил мнение, что статью американского журналиста Сеймура Херша об ответственности США и Норвегии за подрыв «Северных потоков» можно назвать правдивой, поскольку кто угодно может проверить маршруты следования судов, о которых говорится в публикации.

В начале февраля 2023 года Сеймур Херш опубликовал собственное расследование взрывов на «Северных потоках». По его словам, взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских военных.

Позднее Херш заявил, что Соединенные Штаты являются единственными подозреваемыми во взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».