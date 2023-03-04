Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Французский генерал заявил, что Запад замалчивает расследование по «Северным потокам»

close
100%
Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан считает, что Запад замалчивает итоги расследования по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он сказал в эфире телеканала LCI.

По его словам, тот факт, что газопроводы принадлежат российской компании, свидетельствует о том, что их взрывы были невыгодны для России.

«Удивительно то, что подрыв уже расследовали Германия, Швеция и Дания, но, тем не менее, никаких результатов мы не получили. А отсутствие каких-либо заключений значит, что кому-то невыгодно их обнародование», — сказал генерал в отставке.

Тренкан также выразил мнение, что статью американского журналиста Сеймура Херша об ответственности США и Норвегии за подрыв «Северных потоков» можно назвать правдивой, поскольку кто угодно может проверить маршруты следования судов, о которых говорится в публикации.

В начале февраля 2023 года Сеймур Херш опубликовал собственное расследование взрывов на «Северных потоках». По его словам, взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских военных.

Позднее Херш заявил, что Соединенные Штаты являются единственными подозреваемыми во взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть