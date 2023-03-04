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Президент Швейцарии Берсе заявил о готовности страны стать посредником между РФ и Украиной

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Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что его страна по-прежнему готова взять на себя роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом он сказал в интервью газете Le Temps.

Берсе ответил на вопрос журналиста, не настало ли время для Швейцарии выступить с «твердыми предложениями о посредничестве» в урегулировании конфликта на Украине.

«В краткосрочной перспективе это сложно. Но однажды нам придется выбраться из этой ситуации. Мы готовимся к этому уже сегодня. Наши контакты и связи с Россией и Украиной открыты», — сказал швейцарский лидер.

Он отметил, что Берн неоднократно выступал посредником «без каких-либо скрытых намерений» и сейчас также готов предоставить ресурсы, информацию, контакты, сети.

Берсе также добавил, что законодательство Швейцарии запрещает реэкспорт вооружений в третьи страны без согласия, в частности на Украину. По его словам, в первую очередь необходимо соблюдать права, поэтому необходимо рассматривать большую сдержанность Федерального совета (правительства — прим.) относительно изменения существующих правил в сфере реэкспорта оружия или конфискации активов России в Швейцарии.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Швейцария, присоединившаяся к санкциям против России, не может претендовать на роль посредника в урегулировании кризиса на Украине.

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