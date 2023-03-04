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Гросси заявил, что МАГАТЭ ожидает сотрудничество с Ираном для спокойствия в мире

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ожидает сотрудничество Ирана для дальнейшего спокойствия в мире, утверждает гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Об этом сообщается в эфире канала «Аль-Хадас».

Гросси прибыл с визитом в Тегеран, где и поднял вопрос с безопасностью.

«МАГАТЭ рассчитывает на сотрудничество с Ираном для того, чтобы успокоить страны мира и получить от Тегерана гарантии в отношении его ядерной программы», — информировал генеральный директор организации.

Также он подчеркнул, что любое нападение на ядерные объекты в мире недопустимо и противоречит международному праву, сославшись на предполагаемые угрозы со стороны Ирана и Соединенных Штатов.

Ранее глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан утверждал, что Киев не предоставил доказательств, что Россия использует иранские дроны.

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