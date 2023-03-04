МИД России: выходом из современных кризисов может быть сплочение стран на основе уважения

В МИД России заявили, что выходом из современных кризисов может быть сплочение стран на основе уважения. Об этом говорится на сайте министерства.

По мнению ведомства, главным препятствием для развития стала «безответственная политика коллективного Запада».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в Женеве заявил, что у российской стороны отсутствует скрытая повестка в отношении Молдавии или других близких к РФ территориально стран.

До этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что его страна больше не зависит от поставок российских энергоресурсов. Глава правительства сказал, что Молдавия может жить спокойно без российского газа или электричества.

Премьер добавил, что это обстоятельство будет означать более высокие цены. Также он отметил важность заботы об уязвимых слоях общества и о бизнесе, у которого пострадала конкурентоспособность. Кроме этого Речан заявил о необходимости поиска инструментов компенсации на период, пока бизнес адаптируется.