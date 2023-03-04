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В Госдуме поддержали законопроект о запрете на усыновление гражданами недружественных стран

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В Государственной думе поддержали законопроект о запрете на усыновление детей из России и передачу под опеку детей-сирот гражданам стран, которые входят в перечень недружественных, передает РИА Новости со ссылкой на главу Комитета по вопросам семьи Нину Останину.

«Комитет поддержал после того, как министерство дало четкий ответ, что оно поддерживает этот законопроект», — сказала она.

Законопроект подразумевает, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении России, то соответствующий запрет может быть снят без внесения изменений в Семейный кодекс РФ.

3 марта соответствующая инициатива была внесена на рассмотрение Комитета по делам семьи.

Проект внесли в Госдуму в августе 2022 года, его авторами стали представители КПРФ, ЛДПР, партий »Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». В пояснительной записке к документу указывалось, что передача ребенка-сироты на воспитание в семьи граждан из иностранных государств, входящих в перечень недружественных России, не отвечает национальным интересам нашей страны. Авторы подчеркивают, что в течение многих лет Запад «подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности».

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