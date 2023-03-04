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Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Сирией о взаимной выдаче преступников

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Михаил Метцель/Pool/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 4 марта внес на ратификацию в Государственную думу договор между Российской Федерацией и Сирийской Арабской республикой о выдаче друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

«Стороны обязуются в соответствии с положениями настоящего договора и на его основании выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу», — указано в тексте.

Ранее сообщалось, что гражданку России, вступившую в международную террористическую организацию ИГИЛ (организация запрещена в России) в Сирии, арестовали в Волгоградской области.

В июле прошлого года Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании пяти сторонников сирийских террористов, собиравших деньги на территории РФ.

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