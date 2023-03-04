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В парламенте КНР выступили против практики давления государств на иностранные фирмы

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Xinhua

Официальный представитель первой сессии 14-го созыва китайского законодательного органа ВСНП (Всекитайское собрание народных представителей ) Ван Чао заявил, что Китай осуждает практику применения принципа экстерриториальной юрисдикции для оказания давления на юридические и физические лица других стран, применяемую другими государствами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Некоторые страны, исходя из личных интересов, нередко злоупотребляют экстерриториальным применением своих внутригосударственных законов, что не соответствует международно-правовой практике, и самовольно оказывают давление на юридические и физические лица других стран», — заявил китайский дипломат и подчеркнул, что Пекин всегда решительно выступал против такой практики.

По словам спикера ВСНП, попытки давления и сдерживания Китая наряду с вмешательством в его внутренние дела побудили КНР принять закон о противодействии иностранным санкциям в июне 2021 года.

Ранее Минторг США ввел экспортные ограничения против 37 компаний из России, Белоруссии и Китая.

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