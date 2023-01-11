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Мантуров сообщил о планах поставить 63 отечественных самолета «Аэрофлоту» в 2023-2025 годах

Вице-премьер и глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров на совещании с президентом России Владимиром Путиным, говоря о программе льготного лизинга воздушных судов, рассказал, что в период с 2023 по 2025 год планируется поставить «Аэрофлоту» 63 самолета.

«В 2023-2025 годах запланированы поставки «Аэрофлоту» 63 самолетов. Имея в виду 34 импортозамещенных «Суперджета», 18 МС-21 и 11 Ту-214», — сказал он на совещании.

В агентстве напомнили, что в рамках ВЭФ-22 «Аэрофлот» и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. В период с 2023 по 2030 год группа получит 210 на условиях лизинга, включающих МС-21, 89 SSJ New и 40 Ту-214.

В ответ на это глава государства призвал Мантурова «не валять дурака» с контрактами на поставки российских самолетов и раскритиковал министра за то, что работа по по оформлению заказов по российским воздушным судам на предприятиях до сих пор не выполнена.

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