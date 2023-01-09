Биржевые цены на газ в ЕС ускорили темпы роста до 11,6%, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Отмечается также, что биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели растут на 7%, превышая $800 за 1000 кубометров.

Ранее по итогам 2022 года страны Евросоюза (ЕС) закупили наибольший объем сжиженного природного газа (СПГ), опередив по этому показателю крупнейших потребителей в Азии, включая Японию, Китай и Южную Корею. За прошедшие 12 месяцев европейские страны приобрели в общей сложности 101 млн тонн топлива и нарастили импорт на 58% в сравнении с показателем за 2021 год.

Доля ЕС в мировом импорте СПГ по итогам 2022 года составила 24%, Японии — 17%, Китая — 15%, а Южной Кореи — 11%. Объем закупленного европейскими странами СПГ в прошлом году оказался эквивалентен 137 млрд кубометрам природного газа.

Этот показатель сопоставим с объемами поставок российского топлива в регион по итогам 2021 года (около 140 млрд кубов). Однако в связи с международными санкциями Москва резко сократила газовый экспорт в ЕС — в 2022-м объемы поставок составили порядка 60 млрд кубов, уточняется в статье.