Политолог Невес сравнил погромы в Бразилии со штурмом Капитолия сторонниками Трампа

Беспорядки в столице Бразилии напоминают попытку захвата здания конгресса США сторонниками экс-президента Дональда Трампа. Об этом заявил ТАСС политолог из экспертно-аналитического центра «Фонд Жетулиу Варгаса» (FGV) Леонарду Пас Невес.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

«Произошедшее очевидно напоминает события в американском Капитолии. Полагаю, так это и задумывалось», — сказал Невес.

Эксперт считает, что у событий в Вашингтоне и в Бразилиа могут быть одни и те же вдохновители.

По его словам, грустно наблюдать за тем, как экс-президент Бразилии Жаир Болсонару и некоторые члены его правительства подливают масла в огонь, выводя на улицы своих радикальных сторонников, хотя сами находятся в безопасности за границей.

Эти события, по мнению политолога, будут иметь более серьезные последствия для Бразилии, чем штурм Капитолия для США.

Он также подчеркнул, что несмотря на то, что часть военных и силовиков являются идеологическими сторонниками Болсонару, это не означает готовность госинститутов страны поддержать незаконную смену власти.

8 января сторонники проигравшего на выборах президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание конгресса в столице, прорвались в резиденцию президента (дворец Планалту), а также в здание Верховного суда. На данный момент задержаны более 400 человек.