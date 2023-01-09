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Экс-контрразведчик ФРГ Маасен заявил о вовлечении страны в конфликт с РФ из-за помощи Украине

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Fabrizio Bensch/Reuters

Экс-глава Федеральной службы защиты конституции (контрразведка) Германии Ханс-Георг Маасен заявил о вовлечении страны в конфликт с Россией. Соответствующее заявление он сделал в беседе с Exxpress.

По его словам, отправляя Украине тяжелую колесную технику, ФРГ становится воюющей против РФ стороной.

«Если мы поставляем не медикаменты, а оружие, то, естественно, рискуем оказаться участником конфликта», — сказал Маасен.

Он указал, что теперь Германия «выступает стороной конфликта против России».

Также Маасен выразил мнение, что из-за поставок боевых машин пехоты (БМП) Marder Германия может стать целью российских атак.

Кроме того, он отметил, что Украина не является свободным государством с точки зрения конституционных прав человека.

«Украина не оплот прав человека, свободы и мира на Западе — это не так, даже если немецкие газеты и политики утверждают обратное», — подчеркнул Маасен.

Ранее министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что Германия не видит возможности отправлять оружие из запасов бундесвера на Украину для ее защиты от России.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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