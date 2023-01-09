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В Совфеде прокомментировали слова Медведева о законах военного времени

Сенатор Клишас: пока законы военного времени не приняты, действовать можно только по Конституции

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о правилах военного времени. Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

Накануне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канал прокомментировал разговоры в обществе о мерах наказания к россиянам, которые поддержали Украину в вопросе спецоперации.

Чиновник напомнил, что ранее уже рассуждал в соцсети на эту тему. Но с недавнего времени, по его словам, вопрос о том, как поступать с такими людьми, стал подниматься «между начальниками» — действовать «по закону» или «по справедливости».

«Конечно, по закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом — только по Конституции и по закону», — написал Клишас в Telegram.

Ранее Медведев предложил не пускать обратно тех, кто уехал из России, «до конца их дней» и перекрыть им источники их дохода.

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