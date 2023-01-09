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Боррель назвал «нелегальной оккупацией» захват правительственных зданий в Бразилии

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Европейский союз осудил захват протестующими зданий парламента и правительственных учреждений в Бразилии. Глава Евросовета Шарль Мишель и руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель написали об этом в Twitter.

По словам Борреля, он «потрясен актами насилия и нелегальной оккупацией правительственного квартала» в этой латиноамериканской стране «агрессивными экстремистами». Он также выразил «полную поддержку» бразильскому президенту Луису Инасиу Луле да Силве и его правительству.

«Мое абсолютное осуждение нападения на демократические институты в Бразилии. Полная поддержка президенту да Силве, законно избранному миллионами бразильцев путем свободных и справедливых выборов», — заявил в свою очередь Мишель.

Ранее Лула да Силва объявил до конца января в столице страны городе Бразилиа режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками.

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару начали 8 января столкновения с полицией и прорвались в здание Национального конгресса (парламента). Манифестанты били стекла в зданиях высшего законодательного органа, Федерального верховного суда и во дворце Планалту, рабочей резиденции главы государства. Были совершены многочисленные акты вандализма.

Немногочисленная охрана пустующих в воскресный день административных зданий не смогла им противостоять. Протестующие не признают результат президентских выборов. Полиция применила слезоточивый газ. Манифестанты дают отпор правоохранителям палками и забрасывают стражей порядка камнями. Они требуют пересмотра итогов.

1 января в должность президента Бразилии вступил социалист Лула да Силва.

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