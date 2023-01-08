Медведев допустил применение «особых правил военного времени» против «предателей»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал разговоры в обществе о мерах наказания к россиянам, которые поддержали Украину в вопросе спецоперации.

Чиновник напомнил, что ранее уже рассуждал в соцсети на эту тему. Но с недавнего времени, по его словам, вопрос о том, как поступать с такими людьми, стал подниматься «между начальниками» — действовать «по закону» или «по справедливости».

«Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени», — высказал свое мнение зампред Совбеза.

При этом он упомянул опыт Великой Отечественной войны и других войн в разных странах, в которых всегда действовали «специальные правила».

«И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — подытожил Медведев.

26 декабря чиновник предсказал распад ЕС, гражданскую войну в США и Четвертый рейх в 2023 году.

Ранее российский актер Артур Смольянинов сказал, что если бы и стал принимать участие в боевых действиях, то на стороне Украины. Заявление артиста разожгло бурную дискуссию среди общественности.