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Asharq Al-Awsat: главы МИД России, Сирии и Турции могут встретиться в Москве 11 января

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Министры иностранных дел России, Сирии и Турции могут провести переговоры в Москве 11 января. Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat.

По данным издания, во встрече также может принять участие глава МИД ОАЭ, шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, посетивший 4 января Дамаск и встретившийся там с президентом Сирии Башаром Асадом. При этом, согласно договоренности, переговоры в российской столице должны подготовить основу для проведения саммита с участием лидеров РФ, Турции и Сирии.

Отмечается, что ОАЭ предложили площадку для проведения такого саммита.

Кроме того, сейчас осуществляются контакты с целью организации встречи представителей ОАЭ, РФ, Сирии и Турции и спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена 23 января в Женеве.

Источники газеты заявляют, что в ходе встречи в Женеве ОАЭ собираются «подтвердить позицию в поддержку нормализации отношений с Дамаском и объявить о финансировании ряда проектов в электроэнергетике и экономических отраслях в рамках разрешенной ООН международной помощи Сирии, которая не нарушает санкций Запада».

Ранее телеканал RT Arabic со ссылкой на турецкие источники также сообщал, что встреча глав МИД Турции, Сирии и России может пройти в ближайшие дни в Объединенных Арабских Эмиратах.

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