Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губернатор Мурманской области Чибис отметил Рождество на шаманском обряде

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что принял участие в шаманском обряде. Мероприятие проходило 7 января — в день православного Рождества.

«Поучаствовали с Вовой в саамском обряде — бросили в бубен записку с желанием, которую затем предали огню, чтобы загаданное обязательно сбылось», — написал губернатор, отметив, что загаданным желанием, по просьбе сына, было слово «Победа».

Ранее верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол поблагодарил шаманов страны за проведенный ими общий обряд в поддержку российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. В управлении верховного шамана рассказали «Газете.Ru», чем «кормили духов» во время обряда.

В конце 2022 года группа шаманов и целителей в столице Перу Лиме предсказали, что конфликт между Россией и Украиной завершится в 2023 году, мирный договор подпишут к концу лета.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть