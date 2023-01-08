Губернатор Мурманской области Чибис отметил Рождество на шаманском обряде

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что принял участие в шаманском обряде. Мероприятие проходило 7 января — в день православного Рождества.

«Поучаствовали с Вовой в саамском обряде — бросили в бубен записку с желанием, которую затем предали огню, чтобы загаданное обязательно сбылось», — написал губернатор, отметив, что загаданным желанием, по просьбе сына, было слово «Победа».

Ранее верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол поблагодарил шаманов страны за проведенный ими общий обряд в поддержку российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. В управлении верховного шамана рассказали «Газете.Ru», чем «кормили духов» во время обряда.

В конце 2022 года группа шаманов и целителей в столице Перу Лиме предсказали, что конфликт между Россией и Украиной завершится в 2023 году, мирный договор подпишут к концу лета.