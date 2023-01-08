Премьер Швеции посчитал невыполнимыми требования Турции по вступлению королевства в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил на конференции «Народ и оборона», что власти Турции сформулировали невыполнимые для Швеции условия по присоединению страны к блоку НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, Турция хотя и подтверждает то, что Швеция выполнила обещания, но также требует действий, которые Швеция не может либо не хочет выполнять.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия рассчитывает дождаться, когда страны Североатлантического альянса смогут одобрить заявку Швеции на вступление в альянс.

«Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал», — подчеркнул Хаависто.

Как добавил глава МИД, Финляндия и Швеция окончат вместе процесс присоединения к НАТО.

Весной прошлого года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. На данный момент только 28 из 30 членов НАТО ратифицировали заявки двух стран. Не одобрили инициативу Турция и Венгрия.