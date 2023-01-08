Глава МИД Финляндии Хаависто: страна не торопится вступать в НАТО раньше Швеции

Финляндия рассчитывает дождаться, когда страны Североатлантического альянса смогут одобрить заявку Швеции на вступление в альянс, информировал глава финского МИД Пекка Хаависто. Об этом сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на министра.

Позицию Хельсинки Хаависто обозначил перед началом конференции под названием «Народ и оборона».

«Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал», — подчеркнул Хаависто.

Как добавил глава МИД, Финляндия и Швеция окончат вместе процесс присоединения к НАТО.

Сейчас только 28 из 30 членов НАТО ратифицировали заявки двух стран. Не одобрили инициативу Турция и Венгрия.

Весной прошлого года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает на скорейшее вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом французский глава государства сказал перед переговорами с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.