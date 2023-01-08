Президент Сербии Вучич назвал санкции против России «обоюдоострым мечом»

Президент Сербии Александар Вучич назвал санкции против России «обоюдоострым мечом». Об этом он заявил в эфире телеканала TV Pink.

Вучич отметил, что ждет в будущем году большего давления на Сербию по вопросам Косово и Метохии и введения новых антироссийских санкций.

Сербский президент сказал, что антироссийские санкции — это обоюдоострый меч, имея в виду, что последствия от них повлияют на всю Европу и на весь мир.

«Если мне скажут: введите санкции завтра, может, мне и придется [это сделать] под угрозой чего-либо намного большего, чем давление. В данный момент мы почти год смогли быть страной, которая этого не сделала, показав свою отважность, решительность и независимость в принятии решений», — отметил Вучич.

Ранее Александр Вучич сравнил себя с волком, который не выступает в цирке. Он заявил, что ходил в цирк, но не увидел там ни волка, «ни Вучича».

Так он прокомментировал статью в немецком издании Die Zeit о том, что президента Сербии можно «приручить», пригрозив остановкой кандидатства страны в члены Евросоюза и прекращением финансовой поддержки.