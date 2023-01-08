Пушков заявил о расколе в Германии из-за поставок наступательных вооружений Киеву

Германия расколота из-за поставок наступательных вооружений Украине. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Германия расколота между теми, кто отдает себе отчет в возможных последствиях поставок наступательных вооружений Украине, и теми, кому мозги промыли настолько, что ложные абстракции вытеснили у них чувство реальности», — написал он в своем Telegram-канале.

Так сенатор прокомментировал данные опроса, проведенного в ФРГ, согласно которому большинство немцев не согласны с решением поставить Украине БМП Marder.

По данным издания Bild am Sonntag, около 49 процентов опрошенных жителей ФРГ считают это решение скорее неверным, и только 40 процентов — скорее правильным.

Ранее сообщалось, что правительство Германии решило отправить на Украину около 40 боевых машин пехоты Marder.