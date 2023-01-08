Ковитиди допустила, что США понимают риски для Украины, продолжая идти на ее «уничтожение»

Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что в спровоцированном США на Украине конфликте против России существуют три цели. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского сенатора, среди мишеней США следующие: Россия, Украина и Евросоюз. Как добавила Ковитиди, Вашингтон понимает риски для Киева, но продолжает идти на «очевидное уничтожение» Украины.

«О судьбе своих мнимых союзников: поляков, немцев, французов и остальных не перечисленных европейцев, США в своей военной стратегии не упоминает», — объяснила она.

Также Ковитиди добавила, что все европейское сообщество и члены Североатлантического альянса являются только «жалкими винтиками в большой разваливающейся машине, по имени НАТО».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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