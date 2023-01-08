Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Италии Таяни заявил, что шестой пакет военной помощи Украине еще обсуждается

close
100%
Roberto Monaldo/Global Look Press

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что шестой пакет итальянской военной помощи Украине еще находится на стадии обсуждения, парламент будет проинформирован перед началом новых поставок вооружений на Украину. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Министр отметил, что шестой пакет помощи Киеву еще дорабатывается. Обсуждение ведется с Францией по части технического обеспечения поставок систем ПВО, которые основаны на совместных итальянско-французских технологиях.

О роли США в этих процессах Таяни сказал, что «переговоры с Вашингтоном постоянны и обычны, мы являемся важным собеседником, но об оружии речи не шло».

Ранее газета La Repubblica, ссылаясь на источник в Вашингтоне, сообщила, что Вашингтон оказывает давление на Рим в вопросах поставок Киеву вооружения.

По информации издания, между помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и Франческо Тало, дипломатическим советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони, состоялся телефонный разговор. Представители двух стран в числе прочего обсуждали поставки вооружения Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть