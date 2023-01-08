Экс-советник ЦРУ Рикардс: США совершат глупость из-за успеха ВС России на Украине

Соединенные Штаты в будущем могут пойти на крайне глупый шаг в ходе своей борьбы с РФ на Украине, уверен бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс. Об этом сообщается в материале Daily Reckoning.

«Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины», — написал экс-советник американского ведомства.

По его словам, ситуация в дальнейшем может серьезно накалиться.

Американский президент Джо Байден не проявляет никаких признаков уступок, обратил внимание автор.

Также Рикардс считает, что Вашингтон намерен поставлять вооружение Киеву до того момента, пока в нем существует необходимость.

«США уже потратили так много денег на Украину и так твердо привержены полному поражению России, что ее победа будет означать еще одно стратегическое поражение для США...» — обратил внимание Рикардс.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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