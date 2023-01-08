Секретарь СНБО Данилов: Россия предлагает Украине корейский вариант разрешения конфликта

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия предлагает Украине «корейский сценарий» завершения боевых действий, передает «Коммерсантъ».

Такой вариант, указал Данилов, предполагает разделение страны и юридическое оформление утраты Киевом контроля над восточными территориями.

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы»,— заявил Данилов в эфире телемарафона «Единые новости».

По 38-й параллели северной широты проходит граница между Северной и Южной Кореей.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом завершить боевые действия на Украине станет отвод российских войск к границам 1991 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами и, чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше. Он отметил, что руководство Украины само себе запретило вести переговоры.