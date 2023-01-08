Bild: большинство немцев не согласны с решением поставить Украине БМП Marder

Большинство немцев выступают против решения властей страны поставить Киеву БМП Marder. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Insa.

Около 49 процентов опрошенных жителей ФРГ считают это решение скорее неверным, и только 40 процентов — скорее правильным. При этом 50 процентов немцев, участвовавших в опросе, против поставок Украине тяжелых танков, а поддерживают такие поставки 38 процентов.

Ранее сообщалось, что правительство Германии решило отправить на Украину около 40 боевых машин пехоты Marder.

Депутат бундестага от «Левых» Сара Вагенкнехт осудила поставки БМП Marder ВСУ вопреки воле немцев.

В посольстве России в Германии назвали это решение циничным. Дипломаты уверены, что Берлин пошел на этот шаг под давлением Вашингтона.