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Сенатор Пушков допустил, что США сократят военную поддержку Украины

Сенатор Пушков: США сократят военную поддержку Украины, если увидят ее бесперспективность

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Владимир Трефилов/Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Вашингтон в будущем может существенно уменьшить помощь Киеву, если убедится в бесперспективности поддержки Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале российского сенатора.

«Самый реалистичный сценарий — сокращение расходов на Украину ввиду снижения военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью», — подчеркнул Пушков.

По словам политика, американская сторона может значительно сократить поддержку Киева только при бесперспективности военной помощи.

Тем не менее Пушков обратил внимание, что демократы, которые выступают за поставки Киеву вооружения и денег, располагают «своими рычагами давления».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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