Южная Корея планирует купить израильскую систему обнаружения беспилотников

Южнокорейские военные рассматривают возможность покупки израильской системы Sky Spotter для обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой источник в министерстве обороны Южной Кореи.

Сообщается, что приобретение израильской системы планируется в рамках укрепления системы воздушно-космической обороны и возможностей Сеула по обнаружению небольших северокорейских беспилотников. Официальный запрос о приобретении Sky Spotter может быть сделан в ближайшие недели после проверки эффективности системы в противодействии угрозам со стороны беспилотников КНДР.

Система Sky Spotter производится компанией Rafael Advanced Defense Systems. Она предназначена для раннего обнаружения и отслеживания воздушных объектов, в том числе дронов, а также воздушных шаров и воздушных змеев, которые используются для террористических атак.

Информация о возможной покупке системы обнаружения дронов появилась на фоне резкой критики в адрес южнокорейский военных за неспособность противостоять проникновению пяти северокорейских беспилотников в воздушное пространство страны.

Ранее сообщалось, что один из пяти запущенных КНДР в конце декабря дронов проник в бесполетную зону, установленную вокруг офиса президента Южной Кореи Юн Сок Еля в Сеуле.

Инцидент произошел 26 декабря. Южнокорейские военные подняли в воздух истребители и вертолеты, в том числе штурмовик KA-1, однако тот потерпел крушение в северо-восточном регионе страны. Беспилотникам удалось скрыться.