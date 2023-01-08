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Посол Цеггай заявил, что Эритрея продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией

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Reuters

Эритрея будет продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией без оглядки на страны Запада, рассказал посол страны в РФ Петрос Цеггай. Об этом сообщает РИА Новости.

Как добавил посол, во времена СССР в Эритрею прибывали технические специалисты, способные настроить вертолеты, вести обучение военных летчиков, а также танкистов.

«Когда мы закупали военную технику, вместе с ней также присылали специалистов. Но когда против нас ввели санкции, мы ни одной пули не могли купить. Россия тоже не могла нарушать это эмбарго», — объяснил Цеггай.

По его словам, Асмару даже бойкотировали, но Эритрее удалось выжить.

«Мы будем продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией, не оглядываясь на Запад, потому что они уже 80 лет против нас, и мы не думаем пока, что они с нами будут работать», — сказал сотрудник консульства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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