Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кадыров назвал западную помощь Киеву рабочей схемой по отмыванию денег

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что западная помощь Украине является рабочей схемой по отмыванию денег. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства и до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки», — отметил глава республики.

Кадыров подчеркнул, что сегодня весь блок НАТО поставляет оружие и своих бойцов под маской «иностранных наемников», однако Западу не удается «перевесить чашу весов в свою пользу» в ходе спецоперации.

По его словам, Запад просчитался в намерении распространить свои «ценности» и на Россию. Украинцам же должно быть обидно, что они «погибают впустую за право Запада проводить радужные парады на глазах детей, а не за свои национальные ценности», подчеркнул глава Чечни.

Ранее обозреватель Sky News написал, что страны Запада недооценили военную мощь Москвы, что привело к разрушению украинской энергосистемы и поставило под угрозу жизни мирного населения зимой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть