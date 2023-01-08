Кадыров назвал западную помощь Киеву рабочей схемой по отмыванию денег

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что западная помощь Украине является рабочей схемой по отмыванию денег. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства и до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки», — отметил глава республики.

Кадыров подчеркнул, что сегодня весь блок НАТО поставляет оружие и своих бойцов под маской «иностранных наемников», однако Западу не удается «перевесить чашу весов в свою пользу» в ходе спецоперации.

По его словам, Запад просчитался в намерении распространить свои «ценности» и на Россию. Украинцам же должно быть обидно, что они «погибают впустую за право Запада проводить радужные парады на глазах детей, а не за свои национальные ценности», подчеркнул глава Чечни.

Ранее обозреватель Sky News написал, что страны Запада недооценили военную мощь Москвы, что привело к разрушению украинской энергосистемы и поставило под угрозу жизни мирного населения зимой.