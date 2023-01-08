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Обозреватель Al Mayadeen предрек Украине «суровую реальность» из-за Зеленского

Al Mayadeen: Украина не сможет развиваться до тех пор, пока Зеленский служит Западу

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Leah Millis/Reuters

Обозреватель Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер заявил, что Украина не сможет развиваться, пока ее президент Владимир Зеленский служит Западу.

Он напомнил про то, что западные политики ранее называли Украину одной из самых коррумпированных стран, а Зеленского критиковали за связи с украинскими олигархами и наличие собственности в оффшорах. Однако все это было забыто, когда Россия начала специальную военную операцию, пишет журналист.

«Все стали призывать Европу и США начать закачивать деньги в Украину, которую несколько месяцев назад прозвали коррумпированной нацией», — написал он.

По мнению Аль-Джабера, Запад и дальше продолжит накачивать Украину деньгами и оружием. Страну ожидает «суровая реальность»: Украина не сможет следовать своим интересам до тех пор, пока Запад воздействует на нее и использует «в качестве своего инструмента», считает обозреватель.

Зеленский «продолжит служить интересам Запада, а не своей страны» и войдет в историю как коррумпированный политик, который поставил себя и интересы коллективного Запада выше украинского народа, подытожил автор.

Ранее The Washington Post писала, что украинцев возмутило, что Зеленский был осведомлен о планах России начать военную спецоперацию на территории Украины и не предупредил сограждан, опасаясь оттока населения из страны.

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