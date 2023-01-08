Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал «ужасным» положение Европы, зависимой от российских энергоресурсов, сообщает телеканал NHK.

«Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако, вторжение России на Украину коренным образом изменило картину будущего [Европы], ситуация стала ужасной», — утверждает Кисида.

Он также отмечает, что Россия и некоторые другие страны используют энергоресурсы как орудие политического давления. Кисида добавил, что Япония находится в схожей ситуации зависимости от импорта — от стран Ближнего Востока.

В связи с этим он отметил необходимость развития всех отраслей энергетики, в том числе — ядерной.

Ранее в Японии объяснили, как страна финансирует спецоперацию России на Украине.

По данным JB Press, в период с января по ноябрь 2022 года объем поставок из России в Японию составил чуть более 1,8 трлн иен, в то время как объем экспорта был на уровне 542,3 млрд иен. При этом по итогам прошлого года объем поставок из России был на уровне 1,551 трлн иен.