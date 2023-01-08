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Противники Нетаньяху провели многотысячный митинг в Тель-Авиве

Противники нового правительства Израиля, сформированного премьер-министром и лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, провели многотысячный митинг в Тель-Авиве, сообщает газета Times of Israel.

«Тысячи людей вышли в субботу вечером на акцию протеста в Тель-Авиве против нового правительства после того, как министр юстиции Ярив Левин ранее на этой неделе обнародовал планы по реорганизации судебной системы Израиля», — указано в сообщении.

Речь идет о планах ограничить полномочия Верховного суда в отношении блокирования законов и правительственных решений — также реформа позволит правительству контролировать отбор судей.

Ранее новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который был приведен к присяге ранее 29 декабря, провел первое заседание нового кабмина страны.

Противники нового правительства Израиля устроили акцию протеста, перекрыв одну из главных автомагистралей в Тель-Авиве.

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