В МИД Нидерландов заявили, что вызовут посла Ирана из-за казней участников протестов

Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра рассказал о планах вызвать посла Ирана на фоне сообщений о казни иранскими властями участников протестов. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я намерен вызвать иранского посла, чтобы выразить ему нашу серьезную обеспокоенность. Призываю государства Европейского союза предпринять аналогичные меры», — написал министр.

Ранее сообщалось, что в Иране казнили двух обвиняемых в убийстве правоохранителя Сейеда Рухоллы Аджамияна в ходе беспорядков. Отмечается, что они были повешены.

В начале декабря 2022 год суд в Иране вынес приговор 16 обвиняемым по делу об убийстве сотрудника Басидж, народного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), пятеро из них были приговорены к смертной казни. Аджамиян погиб в ноябре в ходе беспорядков на севере Ирана.

В стране с середины сентября 2022 года проходят массовые беспорядки на фоне гибели Махсы Амини, которую полиция нравов задержала из-за неправильного ношения платка. Жители обвинили правоохранителей в смерти девушки.