Bihoreanul: президент Молдавии Cанду приехала в Румынию с «конфиденциальным» визитом

Имеющая румынское гражданство президент Молдавии Майя Санду прибыла в Румынию с «непубличным и конфиденциальным визитом». Об этом сообщает Bihoreanul со ссылкой на источники.

Отмечается, что Санду заметили в аэропорту Орадя.

«Пока неизвестно, как долго Майя Санду пробудет в Румынии, с кем встретится, что посетит и когда покинет город», — сказано в сообщении.

При этом, по данным издания, источники отказались обсуждать эту тему и рассказали, что цель визита «непубличная и конфиденциальная».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску призвал Украину признать отсутствие молдавского языка.

Во время встречи с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте Ауреску напомнил о «неоднократных просьбах к украинской стороне признать отсутствие так называемого «молдавского языка».