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Орбан допустил восстановление международных блоков времен холодной войны

Орбан заявил, что Венгрия намерена достичь статуса региональной державы Центральной Европы

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что международные блоки, известные во времена холодной войны, могут быть восстановлены, что грозит упадком международный отношений и вызовом для Венгрии, которая находится на пути интенсивного догоняющего развития. Свою стратегию развития страны он изложил в закрытом кругу, ее письменно изложил политический директор премьер-министра Балаж Орбан в статье для Mandiner.

В стратегии Орбана говорится, что самая большая стратегическая задача, которая стоит перед Венгрией в ближайшее десятилетие, состоит в том, чтобы выйти из группы среднеразвитых стран и догнать развитые государства, а также достичь статуса региональной средней державы в Центральной Европе.

Он напомнил, что нынешняя модель глобализации была создана после распада Советского Союза и в его основе лежал однополярный миропорядок во главе с США, который в основном был организован по неолиберальным принципам.

В настоящее время, как пишет премьер, в ответ на кризис миропорядка Запад, который по-прежнему во главе с США, разрывает, ослабляет или берет под контроль свои отношения с нарастающей скоростью, пытается хотя бы частично сохранить свое господство.

«Похоже, что международные блоки, известные во времена холодной войны, будут восстановлены. С точки зрения теории сетей получившийся мировой порядок можно описать как систему иерархических сетей, существующих бок о бок», — считает он.

По его мнению, если будет восстановлен международный порядок, основанный на блоках эпохи холодной войны, это грозит упадком международных отношений и торговли и, как следствие, проблемам для Венгрии.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия сейчас оказывает поддержку Украине, но при этом заинтересована в сохранении экономических отношений с Россией.

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