National Review: украинский кризис выявил проблемы НАТО

Обозреватель Майкл Брендан Догерти в статье для National Review заявил, что кризис на Украине обнажил проблемы внутри НАТО и изменил представление об альянсе.

«Украинский кризис не только не поспособствовал укреплению альянса, но и даже наоборот — выявил проблемы внутри НАТО и изменил наше представление об организации», — написал Догерти.

По его словам, вовлечение в конфликт ведет к увеличению издержек и обостряет разногласия западных союзников.

Кроме того, как пишет автор, французский президент Эммануэль Макрон намекает на приближение раскола НАТО, говоря о необходимости вести переговоры с РФ без участия США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что западные страны едины в вопросе поддержки Украины, никаких признаков раскола в этой коалиции нет. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.