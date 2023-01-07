Омбудсмен Украины Лубинец заявил, что обсудит обмен гражданскими с Москальковой в Турции

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил в эфире телеканала «Рада», что в ближайшее время планирует встретиться с коллегой из России Татьяной Москальковой в Турции, где стороны обсудят, среди прочего, вопрос обмена военных и гражданских лиц.

«Эта встреча состоится через несколько дней на территории Турции. Основной вопрос, который мы будем поднимать – это вопрос возвращения наших героев и героинь, и отдельный вопрос – возвращение гражданских. Это амбициозные планы», — сказал он.

По словам омбудсмена, у него «наработано много планов» для переговоров с Москальковой, о которых он не может публично рассказывать.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что в декабре 2022 года были возвращены около 200 попавших в плен российских военнослужащих.

По его словам, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обеспечил их одеждой, едой и всем необходимым.