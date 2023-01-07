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Зеленский ввел санкции против 119 культурных деятелей России и Украины

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Leah Millis/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 119 украинских и российских культурных деятелей. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

Согласно указу, в списке санкций значатся имена телеведущей Жанны Бадоевой, футболиста Анатолия Тимощука, рэпера Басты.

Кроме того, санкции наложены на артистов Ирину Аллегрову, Дмитрия Билана, Михаила Галустяна, Ларису Долину, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Евгения Петросяна и других.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о приостановке гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви. Согласно информации издания «Lb.ua», данная мера касается, в том числе, митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, подозреваемого Службой безопасности Украины в госизмене.

Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «сатанизмом» решение Зеленского.

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