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Совет Безопасности ООН 13 января проведет заседание по Украине

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Carlo Allegri/Reuters

Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине 13 января. Это следует из программы международной организации, опубликованной на сайте ООН.

«13 января. Брифинг. Поддержание мира и безопасности Украины», — говорится в программе.

Заседание запланировано на 15.00 (23.00 мск).

До этого постпред Японии при ООН Кимихиро Исиканэ сообщал, что Совбез ООН 12 января обсудит ситуацию на Украине. Он отметил, что обсуждение ситуации в этой стране не ограничится указанным заседанием.

30 декабря первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона отвергает попытки Запада утверждать, что целью специальной военной операции якобы является уничтожение украинской государственности. Будущее страны зависит прежде всего от народа Украины, отметил дипломат, поясняя, что «Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа, от которого нам не исходит никакая угроза».

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