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Французский политик Филиппо предсказал серьезные дебаты в США из-за Украины

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J. Scott Applewhite/AP

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в конгрессе США могут возникнуть серьезные разногласия, в том числе по поводу поддержки Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Филиппо, в конгрессе СЩА начнется «кровавая бойня» после формирования палаты представителей.

«Палата представителей США сформирована и теперь начнет масштабные расследования по Украине, Ковиду, [сыну президента США Джо Байдена] Хантеру Байдену, коррупции, вакцинам и другие! Сейчас будет кровавая бойня», — поделился французский политик.

Ранее сообщалось, что палата представителей США избрала нового спикера Кевина Маккарти в 15-м туре голосования. Согласно финальному голосованию, он получил 216 голосов. Дебаты, связанные с выборами спикера, продолжались четыре дня. Основным соперником Маккарти выступал демократ Хаким Джефрис.

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