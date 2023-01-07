The Hill: Байден может объявить о выдвижении на второй срок в феврале

Президент США Джо Байден планирует публично объявить о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на источники.

По информации издания, Байден вероятно объявит о своих планах в феврале. Один из источников, близкий к кампании Байдена 2020 года, утверждает, что официальное объявление может появиться в апреле.

«Намерение провести еще одну президентскую кампанию начало оформляться даже несмотря на то, что некоторые демократы продолжают сомневаться в том, что Байден снова будет баллотироваться, в основном из-за его преклонного возраста. В ноябре ему исполнилось 80 лет», — говорится в публикации.

Ранее газета Politico писала, что Байден может в середине февраля объявить о своем окончательном решении относительно участия в президентской гонке в 2024 году.