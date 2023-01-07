Экс-посол ЛНР Мирошник: Запад может «навесить» выдаваемые Украине кредиты на Россию

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что страны Запада найдут, на кого «перевесить» кредиты, выдаваемые Украине. Его слова приводит ТАСС.

Мирошник отметил, что все денежные вливания в украинскую экономику не зря оформляются в виде кредитов. Запад потребует их погашения у любого государственного образования, появившегося на территории Украины.

«Западные спонсоры сознательно оформляют все свои вливания в виде кредитов или займов и предыдущие долги не списывают. Это актив. Их финансовые круги просчитывают все риски. Эти долги будут гирями на руках и ногах у любого образования, которое появится на территории Украины, а если эта зона будет под контролем России, ей попытаются их навесить», — рассказал бывший посол ЛНР в Москве.

Он добавил, что в 2022 году Украина получила от Запада около $32,1 млрд, или 58% своих «бюджетных доходов».

Ранее Мирошник говорил, что если Украина не будет деколонизирована, она прекратит существовать.