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Медведев прокомментировал долгое избрание нового спикера Палаты представителей США

Медведев прокомментировал избрание спикера Маккарти картинкой со свиньей и флагом Украины

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал избрание республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского политика.

При этом Медведев обратил внимание на длительность данного процесса среди американских политических деятелей.

«15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Свою публикацию Медведев проиллюстрировал слоном, ослом и свиньей. Рядом с последней был расположен украинский флаг.

Члены палаты представителей американского Конгресса по результатам прошедшего в ночь на субботу, 7 января, 15-го тура голосования избрали Маккарти новым спикером. Таким образом удалось поставить точку в четырехдневных дебатах на фоне чего не получилось приступить к работе в обновленном составе.

Ранее 46-й президент США Джо Байден поздравил Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей.

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