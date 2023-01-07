Пушков допустил столкновение России и НАТО из-за решения Макрона передать AMX-10 Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, решение французского президента Эммануэля Макрона направить Украине БМП AMX-10 RC может грозить столкновением между РФ и Североатлантическим альянсом. Об этом сообщается в Telegram-канале российского сенатора.

«Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход [спецоперации] не изменит», — написал Пушков.

По словам члена Совфеда, подобные действия со стороны Франции и Макрона могут лишь оказаться прологом к поставкам Киеву других наступательных видов вооружений. Именно данное обстоятельство чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией, обращает внимание Пушков.

Также сенатор подчеркнул, что решение Макрона также многое говорит о «настроениях в европейских верхах».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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