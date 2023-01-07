Верещук попросила перемещенных украинцев не надеяться только на помощь государства

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к внутренне перемещенным жителям страны с просьбой самим искать работу. Об этом говорится в сообщении украинского ведомства в Telegram-канале.

По ее словам, украинцам не надо рассчитывать только на поддержку со стороны государства.

«Вице-премьер Ирина Верещук призвала внутренних переселенцев активнее трудоустраиваться», — уточнили в Мининтеграции Украины.

Также Верещук подчеркнула, что среди внутренне перемещенных соотечественников много активных граждан, решивших самостоятельно устроиться на работу.

«Многие из них готовы остаться в тех общинах, куда переехали», — подчеркнула украинский вице-премьер.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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