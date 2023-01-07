Мишустин в канун Рождества Христова побывал в подмосковном храме

Премьер-министр России Михаил Мишустин по случаю Рождества Христова побывал в православном храме, расположенном в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале «Правительство России».

«В канун светлого праздника Рождества Христова председатель правительства Михаил Мишустин посетил один из храмов Русской православной церкви в Московской области», — уточнили в публикации.

В каком именно храме был глава российского кабмина, не поясняется.

В 2022-м году Мишустин посещал на Рождество православный храм. Тогда также не говорилось, в какой именно храм РПЦ ездил российский политик.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым. 7 января в Рождественскую ночь Путин был на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля. Чаще всего в данный праздник российский глава государства посещает рождественскую службу за пределами столицы.