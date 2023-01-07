Глава парламента Крыма Константинов: принудить Киев к миру можно только силой

Глава парламента Крыма Владимир Константинов допустил, что принудить правительство Украины к миру станет возможным только силой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Константинова, президент Украины Владимир Зеленский и киевские власти привыкли «округлять свои состояния» во время боевых действий, что для них день перемирия неприемлем.

«К миру их можно только принудить силовым путем», — уверен Константинов.

Также парламентарий подчеркнул, что ситуация с отказом украинской стороны придерживаться рождественского перемирия является показательной.

«Наверное, это даже хорошо, что по истечении почти года с начала вооруженного конфликта, при всём том, что за это время вытворяла украинская сторона, мы сохранили эту наивность и гуманистический оптимизм», — добавил Константинов.

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим тишины на Украине. Режим прекращения огня начал действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.