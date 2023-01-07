Балицкий: не поддержавшие прекращение огня украинские власти лишены человеческих ценностей

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинским властям, не поддержавшим предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении ведения огня в Рождество, чужды человеческие ценности.

«Это в очередной раз демонстрирует, что нацизм, который правит на бывшей Украине, не имеет никакого отношения к христианству, православию и лишен человеческих ценностей», — написал он в Telegram.

5 января Путин поручил ввести с 12.00 6 января до 00.00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Президент принял во внимание призывы патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Киев негативно отреагировал на это предложение. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва использует прекращение огня как «передышку», чтобы продолжить боевые действия «с новой силой».

В ДНР сообщили о нескольких обстрелах Донецка за сутки.