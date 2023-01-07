Junge Welt: Путин извлек важный урок из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах

Президент РФ Владимир Путин смог сделать выводы из отношения Североатлантического альянса к России в 1990-х годах, передает Junge Welt.

»[Бывший президент СССР] Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы», — считают в немецком издании.

Именно из этой ситуации с Горбачевым российский глава государства извлек урок, уверены в газете.

Также в Junge Welt обратили внимание, что появившаяся новость о поставке первых танков из собственных арсеналов альянса Киеву является попыткой проверить терпение России, чтобы не давать ответ на вызовы НАТО.

24 февраля 2022 года президент Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Германии призвали немецкого канцлера Олафа Шольца начать поставки танков Украине.